Этот день является 229-м в Григорианском календаре. До конца года остается 136 дней, пишет sputniknews.kz.

Что интересного произошло 17 августа в мире

Сегодня празднуют День независимости Индонезия и Габона.

Словения 17 августа отмечает День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом.

В Китае сегодня праздник Ци Си – самый романтичный традиционный китайский праздник, он тесно связан со сказанием о Пастухе и Ткачихе – об их истории любви, дошедшей и до наших дней с давних времен.

Также сегодня День города празднуют Рига и Дрезден.

Исторические события 17 августа в мире

1771-й – открыт процесс фотосинтеза;

1787-й – в Будапеште разрешили собираться для совместных молитв;

1896-й – Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля;

1903-й – утверждена Пулитцеровская премия в США;

1928-й – открыт стадион «Динамо» в Москве;

1974-й – в Гаване впервые открылся Чемпионат мира по боксу;

1988-й – основано Всероссийское общество инвалидов.

Исторические события 17 августа в Казахстане

2000-й – Центральному концертному залу в Алматы присвоили имя народного артиста Республики Казахстан — Шамши Калдаякова;

2006-й – введены две почтовые марки «Религии мира» и «Культовые сооружения»;

2010-й – Астана подала заявку на право проведения международной выставки ЭКСПО в 2017 году.

Дни рождения знаменитостей 17 августа в мире

В 1893 году родилась Мэй Уэст – американская актриса, секс-символ своего времени, одна из самых скандальных звезд;

в 1911 году родился Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам;

в 1935 году родился Олег Табаков – советский и российский актер театра и кино, народный артист, лауреат множественных премий;

в 1939 году родилась Ирина Бунина – народная артистка Украины;

в 1943 году родился Роберт де Ниро – американский актер;

в 1960 году родился Шон Пенн — американский актер, лауреат премии «Оскар».

Кто родился 17 августа в Казахстане

В 1940 году родилась Ольга Прокопьева – художник-скульптор, лауреат Государственной премии Казахстана;

в 1942 году родился Анатолий Григоров – актер Карагандинского областного драматического театра;

в 1963 году родился Жакип Асанов – председатель Верховного суда Республики Казахстан (с 2017 года).

17 августа в православном календаре

17 августа в церкви отмечают праздник Авдотьи Малиновки. Чтут память мученицы Евдокии Римляныни.

Лунный календарь

17 августа 2018 года ожидается растущая луна в знаке Весы. Прекрасный день под управлением Венеры. Лучше всего все сложные дела и тяжелую работу отложить. Это день красоты, любви, романтики, эмоций и творчества. Стоит провести время в удовольствие. Побаловать себя и любимых.

День ангела

17 августа День ангела празднуют Андрей, Дарья, Денис, Ирина, Клара.