Этот день является 229-м в Григорианском календаре. До конца года остается 136 дней, пишет sputniknews.kz.
Что интересного произошло 17 августа в мире
Сегодня празднуют День независимости Индонезия и Габона.
Словения 17 августа отмечает День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом.
В Китае сегодня праздник Ци Си – самый романтичный традиционный китайский праздник, он тесно связан со сказанием о Пастухе и Ткачихе – об их истории любви, дошедшей и до наших дней с давних времен.
Также сегодня День города празднуют Рига и Дрезден.
Исторические события 17 августа в мире
1771-й – открыт процесс фотосинтеза;
1787-й – в Будапеште разрешили собираться для совместных молитв;
1896-й – Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля;
1903-й – утверждена Пулитцеровская премия в США;
1928-й – открыт стадион «Динамо» в Москве;
1974-й – в Гаване впервые открылся Чемпионат мира по боксу;
1988-й – основано Всероссийское общество инвалидов.
Исторические события 17 августа в Казахстане
2000-й – Центральному концертному залу в Алматы присвоили имя народного артиста Республики Казахстан — Шамши Калдаякова;
2006-й – введены две почтовые марки «Религии мира» и «Культовые сооружения»;
2010-й – Астана подала заявку на право проведения международной выставки ЭКСПО в 2017 году.
Дни рождения знаменитостей 17 августа в мире
В 1893 году родилась Мэй Уэст – американская актриса, секс-символ своего времени, одна из самых скандальных звезд;
в 1911 году родился Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам;
в 1935 году родился Олег Табаков – советский и российский актер театра и кино, народный артист, лауреат множественных премий;
в 1939 году родилась Ирина Бунина – народная артистка Украины;
в 1943 году родился Роберт де Ниро – американский актер;
в 1960 году родился Шон Пенн — американский актер, лауреат премии «Оскар».
Кто родился 17 августа в Казахстане
В 1940 году родилась Ольга Прокопьева – художник-скульптор, лауреат Государственной премии Казахстана;
в 1942 году родился Анатолий Григоров – актер Карагандинского областного драматического театра;
в 1963 году родился Жакип Асанов – председатель Верховного суда Республики Казахстан (с 2017 года).
17 августа в православном календаре
17 августа в церкви отмечают праздник Авдотьи Малиновки. Чтут память мученицы Евдокии Римляныни.
Лунный календарь
17 августа 2018 года ожидается растущая луна в знаке Весы. Прекрасный день под управлением Венеры. Лучше всего все сложные дела и тяжелую работу отложить. Это день красоты, любви, романтики, эмоций и творчества. Стоит провести время в удовольствие. Побаловать себя и любимых.
День ангела
17 августа День ангела празднуют Андрей, Дарья, Денис, Ирина, Клара.