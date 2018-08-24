Международный разработчик антивирусного программного обеспечения и эксперт по защите от киберугроз ESET предупреждает казахстанских пользователей о новой уловке интернет-мошенников, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, мошенники разместили в Google Play поддельное криптовалютное приложение стоимостью 334,99 евро.

«Приложение под названием Ethereum предлагало пользователям купить одноименную криптовалюту — один эфир (ETH). Стоимость приложения — 334,99 евро, курс эфира на момент обнаружения подделки — около 240 евро», — сообщил разработчик антивирусного программного обеспечения.

Как отметили в компании, проблема в том, что покупка приложения не имеет ничего общего с покупкой эфиров. Единственная функция приложения — показ логотипа обещанной криптовалюты.

«Мошенники предлагали свою подделку от лица разработчика Google Commerce Ltd, не имеющего отношения к настоящей корпорации. Вероятно, упоминание Google в названии придавало предложению убедительность. Подделку обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко. Приложение удалено из Google Play, однако его успели скачать больше ста человек», — говорится в сообщении.

ESET рекомендует пользователям загружать мобильные приложения для криптовалютных операций, предварительно изучив число загрузок, оценки и отзывы других пользователей.