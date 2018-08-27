В Казахстане каждая пятая-шестая супружеская пара не может забеременеть естественным путем. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила основатель первой лаборатории ЭКО, доктор биологических наук Салтанат Байкошкарова.

«В целом проблема бесплодия касается каждой пятой-шестой супружеской пары и Казахстан не исключение. Кто-то не может стать родителем в первый раз, кто-то не может иметь второго или третьего ребенка», — сказала Салтанат Байкошкарова.

Вместе с тем она заверила, что в Казахстане репродуктология находится на высшем уровне и незачем тратить большие деньги и ехать за рубеж за экстракорпоральным оплодотворением.

«Если бы я сама была пациенткой, то я бы не поехала за рубеж делать экстракорпоральное оплодотворение (метод ЭКО). Потому что знаю, что в нашей стране есть все возможности для того, чтобы получить на высшем уровне эти услуги. Я когда-то внедрила метод ЭКО в Казахстане, это было в 1995 году, первый ребенок родился в 1996 году, то есть 23 года я работаю в ЭКО и 30 лет в области репродуктологии вообще. В Казахстане репродуктология на высшем уровне», — подчеркнула Салтанат Байкошкарова.

Вместе с тем она добавила, что есть разные центры, есть разные лаборатории и не все они одинаковые.

«Официально зарегистрировано около 20 лабораторий и центров, из них очень продуктивно работает где-то половина. Я не могу однозначно сказать, что везде отлично, но, в целом наша страна может полностью удовлетворить возможности в экстракорпоральном оплодотворении всех желающих. К нашим специалистам обращаются и зарубежные пациенты», — заключила Салтанат Байкошкарова.