«Всю нашу планету охватывают гигантские потоки воздуха, которые мы называем “планетными волнами”. Наши наблюдения показывают, что выбросы парниковых газов начали влиять на их работу, мешая их распространению и движению. Когда такие волны “застревают”, они, по сути, “замораживают” погоду, в результате чего дожди превращаются в потопы, хорошая погода — в волны жары, а засухи — в мощнейшие пожары», — рассказывает Ханс Шнелльнгубер (Hans Schnellnhuber) из Института климатологических исследований в Потсдаме (Германия).

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые «экстремальные погодные явления» — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с «неправильной» погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.

Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории. Это приведет, как показывают расчеты западных климатологов, к резкому увеличению смертности — каждый «лишний» градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%.