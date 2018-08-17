В честь Дня города акимат Алматы объявил конкурс среди ресторанов и кафе на создание лучшего яблочного меню, передает Tengrinews.kz.

С 25 августа по 30 сентября Алматы будет отмечать 1002-летие мегаполиса. Как сообщается, в рамках празднования акимат города объявляет конкурс среди ресторанов и кафе на создание лучшего меню, основным ингредиентом которого станет символ южной столицы — яблоко.

По словам организаторов, самые топовые шеф-повара разработают рецепты новых блюд специально ко Дню рождения Алматы и презентуют их посетителям. Проектом заинтересовались уже более 30 ресторанов.