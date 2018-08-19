В наших семьях немало хороших традиций, одна из них – заготовки на зиму. Вспомните, сколько банок мы закатывали в прежние годы! Десятки, а в некоторых семьях и сотни банок и баночек, плюс закваски, засушки, засолки… Сказывался дефицит продуктов в магазинах. Да и то, что иногда «выбрасывали» на прилавки, не шло ни в какое сравнение со вкусом домашних варений-солений.

Галия Утяганова поделилась с нами несколькими рецептами. Галя, так обращаются к ней друзья, настолько хлебосольная, радушная хозяйка, что блюда, приготовленные по ее рецептам-советам, всегда у всех получаются, то есть она ничего не утаивает, для друзей у нее секретов нет. За это ее и любят, хотят с ней общаться, приглашают в гости. В последнее время она побывала у друзей детства и юности, которые теперь живут в Крыму и в Греции. В череде разговоров с друзьями о нынешнем житье-бытье кулинарная тема, тема домашнего консервирования, конечно же присутствует. Часть публикуемых сегодня рецептов – оттуда. По словам Гали, у наших экс-шымкентцев в первые годы после переезда на ПМЖ в Грецию к концу лета-начала осени в настроении присутствовала некая тревожная нотка. Выяснилась причина – оказалось, им не доставало нашего южного, суматошного периода закатывания банок – огромных гор перца, помидоров, моркови, чеснока, кинзы, укропа, петрушки и аромата специй на кухне… Увы и ах! В их маркетах все маринады и варенья представлены в полном ассортименте. Ну что же, и мы стали жить получше. Теперь мы консервируем больше для души.

Яблочная аджика

Ингредиенты:

5 кг помидоров;

0,5 кг лука;

0,5 кг чеснока;

0,5 кг болгарского перца;

0,5 кг моркови;

0,5 кг яблок;

2 стручка горького перца;

2 пучка петрушки (ориентируйтесь на размер пучка с Верхнего рынка – это наш стандарт, эталон!);

0,5 литра растительного масла;

соль и сахар по вкусу.

Как видите, порция получится огромная. При необходимости, вы можете ее уменьшить в половину. Но оригинал рецепта именно такой.

Все ингредиенты надо пропустить через мясорубку и смешать в большом котле. Внимание: все, КРОМЕ чеснока! Варить всю эту смесь надо на среднем огне около полутора часов. И только после этого следует добавить перемолотый чеснок. И варить уже с ним еще пол часа. Теперь яблочная аджика готова. В горячем виде аккуратно разложить в заранее подготовленные (простерилизованные) банки, закатать. В перевернутом виде уложить, хорошо укутать и держать в таком состоянии дня два-три. Потом убрать банки в шкаф.

Салат из зеленой стручковой фасоли

Ингредиенты:

5 кг помидоров;

2 кг репчатого лука;

2 кг болгарского перца;

2 кг моркови;

2 кг зеленой стручковой фасоли;

0,5 литра растительного масла;

кинза, укроп, петрушка, сельдерей – по вкусу;

соль, сахар, горький перец – тоже по вкусу.

Внимание: в рецепте СОВСЕМ НЕТ чеснока!

Все ингредиенты порезать соломкой. Кто привык кубиками – режьте кубиками. Кому как удобно.

Сначала жарить в котле лук, морковь, перец, фасоль, затем добавить помидоры, специи. Тушить все это полтора-два часа. Затем добавить нарезанную зелень и тушить еще 30 минут.

В горячем виде разложить по банкам и закатать. Хранить два-три дня в укутанном виде.

Крымская закуска из помидоров

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

красный болгарский перец – 5 штук;

горький перец – 1-2 шт.;

укроп;

ложка уксуса;

растительное масло – 50 граммов;

чеснок – 5 зубчиков;

соль, сахар – по вкусу.

Перемолоть через мясорубку красный болгарский и горький перец (предварительно очищенные от семян), укроп, чеснок. Добавить одну столовую ложку 9-ти процентного уксуса, 50 граммов растительного масла – это примерно четверть стакана, соль, сахар по вкусу. Смешать получившуюся массу и посыпать ею крупно нарезанные помидоры. Оставить эту смесь на пару часов для «маринования». Получится великолепная и недорогая закуска. Приятного аппетита!

Малиновый ликер

Ингредиенты:

1 кг малины;

1 кг сахара;

водка – 1,5 литра.

Берем чистую трехлитровую банку. Всыпаем в нее килограмм малины. Внимание: чередуем ягоду с сахаром. Получится слой малины, слой сахара. Поверх этих красивых слоев аккуратно, стараясь их не разрушить, вливаем полтора литра водки. Накрываем верх банки куском марли и убираем в темное место. В течение примерно двух-трех дней осторожно взбалтываем (не перемешиваем!) содержимое банки. Делаем это до полного растворения сахара. Все, наш ликер готов! Отлить его в графин или в какую другую красивую емкость. Он и на вид прекрасный, ну а вкус у малинового ликера просто бесподобный. Его можно добавлять понемногу в минеральную воду, можно в водку. Нежный, летний, сказочно-прекрасный напиток! К слову, такой ликер – прекрасное средство от простуды!

Конфитюр

Ингредиенты:

1 кг яблок сорта «лимонка»;

600 граммов сахара;

лимонная кислота, или соль, или уксус.

Яблоки почистить от кожуры, семян. Поместить их в соленую (или подкисленную) воду на три часа. Это делается для того, чтобы яблоки не темнели. Пропустить яблоки через мясорубку, затем вместе с сахаром варить их в котле на медленном огне около двух часов. В горячем виде разложить по банкам и закатать. Укутывать не надо. Конфитюр готов.

Пирог с любой начинкой

Этот рецепт в Галиной записной книжке записан как «Пирог от Аллы Будницкой». Эта актриса когда-то вела популярную кулинарную телепередачу.

Ингредиенты для теста:

мука – 1 стакан;

сметана – 1 стакан;

майонез – 250 гр;

яйца – 3 штуки;

сода, гашенная уксусом – 1/2 чайной ложки;

для посыпки 150-200 грамм твердого сыра.

Начинка может быть любой, хоть из зелени, хоть из сыра, хоть из мяса. Единственное условие: начинка должна быть уже готовой! Сырые продукты не подойдут.

Замесить тесто, оно получается жидким, как на оладьи. Половину теста вылить в форму, положить начинку, вылить вторую половину. Начинку (тушеную капусту или перекрученное вареное мясо, пережаренное с луком) нужно сразу равномерно раскладывать по тесту, потом равнять ложкой будет проблематично, тесто ведь жидкое. Сыр потереть на крупной терке, посыпать сверху. Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать до красивого румянца.

Щавелевый пирог

Тоже от Аллы Будницкой.

Ингредиенты для теста (получится пирог размером на один лист):

мука – 1,5 стакана;

пиво – 0,5 стакана;

маргарин – 500 граммов;

соль – щепотка.

Холодный маргарин натереть на терке, добавить полстакана пива, муку и замесить пластичное тесто.

Ингредиенты для начинки:

щавель – 0,5 кг;

корица молотая – 0,5 столовой ложки;

крахмал – 1 столовая ложка;

3/4 стакана сахара.

Две трети теста выделить для низа пирога: раскатать на лист, поднять бортики. Начинка: порезать щавель, смешать его с корицей, сахаром, крахмалом. Выложить начинку на нижний корж будущего пирога. Накрыть оставшейся частью раскатанного теста. Выпекать 20 минут в предварительно разогретой духовке.

Махито по-шымкентски

Сегодня купить в Шымкенте мяту – не проблема. А сделать с ее помощью напиток – проще простого. Для этого надо в банку поместить несколько веточек мяты, туда же – нарезанный лимон, сахар по вкусу. И осторожно залить это кипятком. Остывший напиток можно подавать с дольками льда.

Подготовила Фарида Шарафутдинова