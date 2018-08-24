Мастер из Уральска Думан Ильясов в поддержку казахстанского боксера Геннадия Головкина сделал прическу в виде лица GGG, передает NUR.KZ.

Думану 17 лет, он студент музыкального колледжа им. Курмангазы.

«Я сам художник, люблю рисовать. Полтора года работаю в салоне. Я решился нарисовать рисунок для того, чтобы доказать, что не только зарубежные мастера умеют делать креативные прически, но и мы тоже.

И еще хотелось как-то поддержать нашего Гену. Это моя первая работа, поэтому прошу не судить строго. Думаю, что в следующие разы будет получаться лучше и лучше. По крайне мере я буду стараться».

По словам мастера, такая прическа стоит 10 тысяч тенге, однако процесс длится долго — 4 часа.

«Сделал я эту прическу своему другу Азамату, который с детства занимается боксом и является фанатом GGG. Результатом он остался доволен, правда, конечно, немного устал, потому что сидеть, не двигаясь с места, 4 часа подряд это не просто.

Мне, как мастеру, сложнее всего было сделать глаза и губы. Я пытался передать сильный и воинственный взгляд нашего спортсмена. Надеюсь, получилось».

Думан считает, что в предстоящем бою Геннадия Головкина против мексиканца Канело, победит казахстанец.

«Я уверен в его победе. Он точно побьет мексиканца. Головкин — живая легенда из Казахстана. Мы все им гордимся, всегда болеем за него. Я бы хотел хоть раз в жизни увидеть его вживую и просто пожать ему руку».