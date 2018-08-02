Министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов заявил, что низкое качество дорог в стране связано с тем, что при их строительстве используются материалы низкого качества, сообщает ru.sputnik.kg.

Он настаивает на том, что для киргизского климата подходит омский битум, а не его аналоги из Узбекистана и Казахстана.

«Вместе со снегом сходит асфальт. Я был свидетелем подобного случая в Бишкеке, потом выяснили, что битум изготовлен в Шымкенте. Во-первых, он дешевле, во-вторых, такой битум рассчитан на другой климат. Нашей стране подходит финский битум или из Омска, а не из Узбекистана или из того же Шымкента», — заявил Калилов.

По словам министра правительства Киргизии, дорожники вынуждены заключать контракты на поставку материалов по самой низкой цене, из-за чего страдает качество битума. В планах изменения местного законодательства, чтобы победителем торгов оказывался поставщик с подходящими для строительства дорог в республике материалами.