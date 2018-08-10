Можно ли детям приносить в школу планшеты, в которые закачан учебный материал, ответили в МОН РК, передает Tengrinews.kz. Речь идет об учебниках 3, 6, 8 классов, которые с октября 2018 года будут доступны в электронном виде.

Как подчеркнула директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» Бейбиткуль Каримова, это решение принимает руководство школы.

«Это зависит от администрации школы. Мы не можем навязывать или запрещать. Вы знаете, что электронная версия не всегда полезна для здоровья ребенка, не каждый родитель согласится заниматься на планшете с ребенком и не у каждого ребенка есть возможность иметь планшет.

Давайте будем учитывать городские школы, малокомплектные и сельские. Поэтому по желанию. Если ребенок хочет планшет — пожалуйста», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что книги для учеников 3, 6 и 8 классов можно скачать с помощью QR-кода.