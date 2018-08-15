На Бадамском водохранилище спасена девушка

14 августа 2018 года в ходе патрулирования Бадамского водохранилища спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Шымкента К. Кыдырбаев и О. Абай в 30 метрах от берега заметили тонущую девушку, которая отчаянно звала на помощь.

Оперативно прибывшие спасатели смогли предотвратить трагедию. В экстренном порядке спасатели подняли девушку из поверхности воды и доставили на берег. На момент спасения состояние девушки было удовлетворительное, и от медицинской помощи она отказалась.

Во время заполнения протокола выяснилось, что девушка не рассчитала своих физических сил и заплыла далеко от берега. Проплыв изрядное расстояние, силы ее иссякли и она начала тонуть. Спасатели провели с ней разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения на воде.

За время купального сезона спасатели спасли 5 людей на Шардаринском и Бадамском водохранилищах.

Спасательный отряд ДЧС г. Шымкента напоминает гостям и жителям соблюдать правила безопасности на водных объектах: правильно рассчитывайте свои силы, не заплывайте далеко от берега, следите за детьми, не оставляйте их без присмотра! Соблюдение этих элементарных правил сохранит жизнь вам и вашим близким. Помните об этом!