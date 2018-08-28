С сегодняшнего дня Аскар Турисбеков будет отвечать за развитие настольного тенниса в Шымкенте.

Аскар Заутбекович назначен на новую общественную должность — президент Федерации настольного тенниса города Шымкента. Этот вид спорта на юге неплохо развивается.

В прошлом году впервые в городе провели чемпионат Казахстана. Но этого мало. Нужно выйти на международную арену. Такую задачу перед собой и теннисистами поставил новый руководитель.

Напомним, Аскар Турисбеков также является президентом Федерации бокса Туркестанской области. Под его руководством южане два раза выиграли Кубок конфедерации, появились новые имена боксеров на чемпионате Азии и Мира.

Сарбиназ Алдабергенова