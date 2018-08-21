Новость для будущих пенсионеров. Те кто родился, начиная с 1980 года, не будут получать пенсию от государства. Об этом сообщили на встрече руководство филиала ЕНПФ. А потому сотрудники фонда призывают жителей области самостоятельно откладывать в фонд средства.

Готовь сани летом — это начало известной пословицы вполне применимо в качестве предупреждения будущим пенсионерам, ныне активным гражданам Казахстана, родившимся после 1980 года. Не накопившим достаточно денег на своем счёте в пенсионном фонде, по выходу на пенсию придется рассчитывать только на свое здоровье и продолжать работать, либо на помощь родных и близких.

— Нужно сейчас принимать меры. Каждый месяц откладывать средства на свой счет. К этим деньгам добавят инвестиционные доходы, — поясняет сотрудник ЕНПФ.

По словам специалистов, вне зависимости от того, где работает гражданин, 10% от заработанного дохода он должен отчислять в пенсионный фонд. При этом, делать это нужно своевременно. Это касается и фрилансеров. Ранее отчисление обязательных пенсионных взносов для них являлось правом, а с 14 июля стало обязанностью.

Абдимурат Исабаев, заместитель директора филиала ЕНПФ по ЮКО: «Граждане могут заключить договор через электронный портал и следить за своими отчислениями. Также, в онлайн режиме можно подавать различные обращения. Эти деньги нельзя использовать для погашения кредита или на другие цели».

Сейчас у ЕНПФ более 10 млн вкладчиков. Из них 1 млн 129 тысяч — жители Туркестанской области. Порядка 450 тысяч человек пользуется электронными услугами этого учреждения.

Жанат Тохтарбай