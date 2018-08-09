Неизвестные в Интернете используют имя авторитетного казахстанского доктора медицинских наук, директора АО «Национальный научный медицинский центр» Абая Байгенжина для рекламы лекарственного средства от паразитов, передает Today.kz.

Так, на одном из сайтов по продаже некоего инновационного препарата против паразитов опубликовано интервью с Абаем Байгенжиным, где он представлен как главный инфекционист и глава несуществующего «Института паразитологии Минздрава Казахстана».

Как пояснил сам врач, он никогда не давал подобного интервью, не имеет никакого отношения к исследованиям паразитов и тем более к разработке лекарств.

«В Интернете на российских сайтах сейчас регулярно публикуется информация о якобы рекомендованных мной лекарственных препаратах. С полной ответственностью заявляю, что я ни к какому из этих препаратов и рекомендаций к ним не имею отношения. Национальный научный медицинский центр, где я являюсь директором, занимается научными разработками в области кардиохирургии и трансплантации органов и так далее. Мы делаем операции на сердце и других органах, но к фармацевтическим разработкам мы не имеем никакого отношения, никаких лекарств мы не разрабатываем», — сообщил Абай Байгенжин.

Врач отметил, что уже обратился в правоохранительные органы Казахстана и России по данным фактам.

«Это мошенники и сомнительного качества лекарства, я к ним не имею никакого отношения. Я обратился в Генеральные прокуратуры РК и РФ по данным фактам и получил ответ, что это российские сайты и ими уже заинтересовались правоохранительные органы, сейчас они занимаются решением этой проблемы. Поэтому я не хочу, чтобы люди поддавались этой информации — она не соответствует действительности. Это 100-процентная дезинформация», — добавил директор ННМЦ.

Кроме того, Байгенжин высказал мнение, что рекламируемые подобным образом препараты могут представлять угрозу для жизни людей.