60-летняя пенсионерка, напавшая на след домушника, получила новый телевизор вместо старых двух от скупщика краденного, передаёт корреспондент BNews.kz.

По словам Жайыл Ажибековой, после того, как ей удалось найти свой украденный большой телевизор, перекупщик предложил ей взамен два, но бывших в употреблении, поскольку её оборудование он уже успел перепродать.

«Перекупщик, который купил мой телевизор, сказал, давайте я вам дам другой телевизор? Я сразу же отказалась и сказала ему, чтобы мне приобрели новый, такой же, либо заплатили деньги в размере 100 тыс тенге. Перекупщик сегодня позвонил мне и сказал, чтобы я приехала в магазин бытовой техники и выбрала себе телевизор. Ну я и поехала, выбрала, а он оплатил по счетам. Общая сумма покупки составила 110 тыс тенге», — говорит Жайыл Ажибекова.

Кроме того, как утверждает пенсионерка, второй телевизор 124 диагонали на данный момент находится у полицейских в качестве вещественного доказательства.

«Меня полицейские попросили оставить второй телевизор, чтобы проверить исправность его работы. Так как я им сразу сказала, что большой телевизор успели вскрыть и вытащить запасные части. Они и оставили его. В течение двух суток мне обещали вернуть его, если он работает исправно. Полицейские должны выяснить, кто сломал экран телевизора. Или домушник, или

перекупщик. Если установится, что экран сломал перекупщик, то и этот телевизор придётся ему возмещать», — добавила пенсионерка.

Напомним, 60-летняя жительница Шымкента Жайыл Ажибекова стала жертвой домушника. Дом пенсионерки злоумышленник ограбил прямо в середине дня 13 августа. Добычей домушника стали два практически новых телевизора.