В Административном деловом центре большое событие. Согласно исторического Указа президента аппарат Туркестанского областного акима, руководство и работники 24 областных управлении и 28 территориальных департаментов переезжают в Туркестан, который является областным центром.

В ходе мероприятия по поводу этого исторического события глава региона Жансеит Туймебаев отметил, что все, кто уезжают на службу в древний город, который в течении двух веков был столицей Казахского ханства, в том числе — пламенная молодежь, исполняют огромную миссию перед историей нашего народа.

«У каждого государства, каждой области, каждого города бывают ответственные эпохальные периоды. В этом году, 19 июня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев публично подписал исторический Указ, согласно которому Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую, а Туркестан был утвержден областным центром. Мы неустанно трудились почти два месяца, для неукоснительного исполнения этого Указа Главы государства. Были подготовлены здания, где разместятся 24 управления областного акимата, областной маслихат, общественные советы и департаменты.

Сегодня мы начинаем большое кочевье. Когда-то Лидер нации сказал: «Мы переезжаем в Астану, сохраняя в сердце любовь к Алматы». И мы тоже переезжаем с таким же теплым чувством к Шымкенту. Туркестан — духовная столица всего казахского народа. Поэтому мы должны приложить все силы для его развития и процветания.

Будет расширяться туристический потенциал древнего города, откроются новые рабочие места. Начинается новый период в истории Туркестанской области и города Туркестан!», — сказал аким области.

Вместе с тем, с приветственным словом выступили заслуженный писатель, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Мархабат Байгут и государственный и общественный деятель, которые пожелали работникам областного акимата успехов и благополучия.

Стоит отметить, в составе переезжающих во главе с акимом области порядка 1 тыс. человек, среди которых заместители и руководитель аппарата акима области, секретарь областного маслихата, аппарат областного Общественного совета, сотрудники и первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан», представители интеллигенции, ветераны, сотрудники аппарата акима, руководители и сотрудники 28 территориальных департаментов, руководители и сотрудники 24 областных управлений, представители республиканских и местных СМИ.