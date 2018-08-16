С 1 января 2019 года можно будет заключать договоры страхования в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный Банк Казахстана информирует о том, что Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 166-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» внесены законодательные поправки, касающиеся онлайн-страхования и закрепления легитимности страхового полиса в электронной форме.

С 1 января 2019 года клиенты страховых организаций смогут заключать договоры страхования в электронной форме с использованием интернет-ресурсов и оформить страховой полис в электронной форме. Возможность заключения электронной формы договора вводится по всем видам обязательного и добровольного страхования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, с введением онлайн-страхования, исключается обращение бумажных полисов по договорам обязательного страхования. Факт заключения договора страхования будет проверяться путем направления запроса в единую базу данных по страхованию. Автовладельцам не нужно будет предъявлять сотрудникам административной полиции страховой полис. Введение онлайн-страхования позволит удешевить стоимость страхования для населения и бизнеса, заключать договоры напрямую через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия посредников, а также ускорит получение страховых выплат.

Кроме того, сообщается, что теперь страховые компании будут вправе предоставить скидку до 10% при заключении договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в электронной форме.

В сообщении также напоминается, что с 1 января 2019 года Законом вводятся следующие поправки, помимо онлайн-страхования:

— введение обязательного страхования жизни и здоровья туриста, выезжающего за рубеж, вместо обязательного страхования ответственности турорператора и турагента;

— объединение функционала Единого регистратора и Центрального депозитария;

— передача полномочий по созданию и обеспечению деятельности Экспертного комитета по вопросам манипулирования на рынке ценных бумаг от фондовой биржи Национальному банку;

— оптимизация разрешительных процедур, связанных с выпуском, размещением и погашением негосударственных эмиссионных ценных бумаг;

— совершенствование системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг;

— совершенствование процедур проведения общего собрания акционеров;

— предотвращение внутрикорпоративных конфликтов в акционерном обществе и противодействие недобросовестному поведению;

С 1 июля 2019 года Законом предусматривается:

— создание интегрированной информационной системы внебиржевого рынка ценных бумаг;

— оптимизация порядка выплаты акционерным обществом дивидендов по акциям общества.