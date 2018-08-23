Педагоги, которые переедут в Туркестан, получат прибавку к зарплате

На августовской конференции учителей в Туркестанской области глава региона Жансеит Туймебаев заявил об улучшении социальных условий для учителей, сообщает пресс-служба областного акимата.

Жансеит Туймебаев призвал квалифицированных специалистов и педагогов переезжать в Туркестан.

«Переименование области в Туркестанскую и переезд областного центра положительно скажется на социальном положении учителей. В случае, если вы переедете в Туркестан, ваша заработная плата увеличится на 20%, к отпуску прибавится месячная зарплата и семь дополнительных дней. За счёт инвесторов в Туркестане для социальных работников и учителей строится 31 дом на 14 тысяч м2«, – сообщил аким области.

Жансеит Туймебаев рассказал об усилении государственной социальной поддержки учителей. У 4200 педагогов, прошедших национальное тестирование с сентября 2018 года, заработная плата возрастёт на 30-50% в зависимости от категорий. Для грядущего повышения зарплат предусмотрен 1,6 млрд тенге из областного бюджета.

В текущем году учителям Туркестанской области выделено 20 грантов для обучения в магистратуре МГУ. Средства выделяются из областного бюджета.