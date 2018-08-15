В октябре в Казахстане появятся первые отечественные детские визуальные 3D книги. Об этом в интервью журналистам заявил и. о. директора Национальной академической библиотеки РК Нуржан Жолдыбалинов, пишет inform.kz.

«Сейчас мы занимаемся аудиокнигами. У нас в Национальной академической библиотеке открылась студия звукозаписи. Мы анализировали и смотрели много зарубежных аудиокниг, в том числе российские, некоторые из них слушаешь и засыпаешь. Мы же хотим создать аудиокниги с внедрением 3D технологий. То есть в книге будут слышны звуки, к примеру, написано «проскакала лошадь» и ребенок будет слышать звуки скачущего коня, также будут слышны звуки ветра, где это потребуется», — пояснил Нуржан Жолдыбалинов.

По его словам, эти книги будут развивать фантазию ребенка.

«То есть маленькие дети, уже слышав звуки, будут все визуализировать, фантазировать. Человек, прочитав, не все запоминает, если мы слушаем — мы больше запоминаем, а если мы видим, то мы уже точно все запомним. Мы сейчас занимаемся начиткой, а вообще проект мы презентуем в октябре текущего года. В данный момент мы работаем над пятью сказками, у нас есть детский писатель Баянгали Алимжан, мы с ним работаем. Это первый наш подобный проект, позже мы хотим взяться за более объемные и серьезные книги, к примеру, такими как «Бабалар сози». Очень много времени занимает начитка, к примеру, работа над одной книгой заняла у нас целых два месяца», — добавил Нуржан Жолдыбалинов.

Отметим, Нуржан Жолдыбалинов является одним из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и, по его признанию, этот проект придает ему мотивации в работе.