03.08.2018 году в дежурную часть ЦОУ ДВД Туркестанской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедший в г. Шымкенте.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что столкнулись автобус марки «Шаолин СЛЖ» и автомобиль «Мерседес Бенц 220» под управлением жителей г. Шымкента.

В результате чего, на месте происшествия скончался пассажир «Мерседес Бенц 220», житель Шымкента, 1952 г.р. Двух пассажиров автобуса марки «Шаолин СЛЖ» с различными травмами доставили в городскую больницу. Водителей автобуса марки «Шаолин СЛЖ» и автомобиля марки «Мерседес Бенц 220» и их пассажиров с различными травмами доставили в городскую больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили домой. Кроме того, несовершеннолетнего пассажира автомобиля марки «Мерседес Бенц 220» доставили в областную детскую больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

03.08.2018 году данный факт зарегистрировали в ЕРДР ДВД области по статье «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РК. Назначены ряд экспертиз.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.