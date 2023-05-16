Стали известны новые подробности ДТП с неуправляемым автобусом в Шымкенте. Главный транпортник прокомментировал слухи о скоропостижной смерти водителя.

В социальных сетях распространялась информация о том, что он перенёс инфаркт во время допроса и скончался. Эту версию Мухтар Коканбаев отрицает. По его словам, водитель находится в следственном изоляторе и дожидается приговора суда.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«Мы на месте были в тот день. Не дай Бог конечно повторится этому событию. В тот день я как раз был недалеко и полностью вот этот сам процесс сопровождал. Водитель сам был в шоке, водитель взрослый 1974 г.р., ему 49 лет. Были разговоры о том, что он молодой парень, ему 20 лет. Еще был разговор о том, что он сделал суицид, ничего такого нет.

Журналист: То есть он жив?

Мухтар Коканбаев: —Он жив, сейчас находится в СИЗО, если не ошибаюсь, и ведутся соответствующие следственные мероприятия.

На брифинге Мухтар Коканбаев также рассказал, что транспортная компания полностью возместила моральный и материальный ущерб семьям погибших. Какую именно сумму выплатили, раскрывать не стали.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«Компания да, они обошли семьи, 5 семей погибших, возместили определенную сумму. Сейчас по их информации, после вынесения приговора судом, там будут компенсирована еще сумма за счет страховки».

По факту ДТП с неуправляемым автобусом полицейские завели дело. Правоохранители направили предложение в акимат о лишении автобусного парка лицензии. Вот только в управлении транспорта эту идею не особо поддерживают.

Мухтар Коканбаев, руководитель управления АД и ПТ г. Шымкента:

«Мы не выдаем лицензию, мы заключаем договор на обслуживание маршрута. Стоит вопрос теперь, если мы с ним расторгнем договор, а кто будет обслуживать данные маршруты? Да, ДП направил нам запрос. Мы сейчас это детально изучаем, соответствующий ответ дадим мы им. Но управление транспорта хочет, чтобы SHYMKENT BUS дальше обслуживал пассажиров? Все зависит по итогам расследования, там будет ясно уже. Лично у меня и у управления нет такой позиции, чтобы пассажиров обслуживал шымкентбас или какая-то компания. Нам самое главное, чтобы компания честно и добросовестно обслуживала».

Помимо этого главный транспортник Шымкента рассказал, что все водители транспортных компаний прошли переаттестацию. Были водители, которые не смогли сдать экзамен с первого раза, управление транспорта дало им второй шанс.

Напомним, смертельное ДТП произошло в начале апреля на улице Байтерекова. Всё произошло за считанные секунды. Шесть человек пытались перейти через дорогу и оказались под колесами автобуса. Трое скончались на месте аварии, двое не приходя в сознание в больнице. Позже выяснилось, что водитель отошел в уборную и не удостоверился, поставил автобус на ручной тормоз или нет. После инцидента полицейские назначили автотехническую экспертизу на исправность общественного транспорта.