О состоянии единственной выжившей в ДТП спустя 6 дней

Единственная выжившая в ДТП с неуправляемым автобусом в Шымкенте- Дарига Сейдалиева идёт на поправку и готовится к выписке, передает корреспондент OTYRAR.

Сейчас 18-летняя пациентка находится в политравматологическом отделении городской клинической больницы. Дома девушку ждет мать с инвалидностью и 5 братьев и сестер. Шесть дней назад после наезда автобуса без водителя, Даригу госпитализировали в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. По данным медиков, операция девушке не понадобилась.

Эльдар Смагулов, заведующий отделением клинической больницы №1 г.Шымкента:

«Во время моего дежурства поступила пациентка 2005 года рождения, с места ДТП после наезда автобуса. При поступлении состояние пациентки оценивалось как тяжелое. Она была госпитализирована в реанимационный зал, где осмотрена всеми специалистами и находилась в отделение нейрохирургии. На данный момент состояние пациентки оценивается как средней степени. Операция не планируется, операции не было».

Смертельное столкновение автобуса без водителя и пешеходов произошло 8 апреля на пересечении улиц Назарбекова и Байтерекова. Водитель общественного транспорта отлучился в уборную и забыл поставить автобус на ручной тормоз. Многотонная машина так быстро приблизилась, что никто даже не успел среагировать. На месте скончались трое. За жизнь еще двух подростков медики боролись до конца, но они даже не пришли в сознание. После трагедии, городские власти решили сразу проверить все автопарки и водителей на профпригодность.