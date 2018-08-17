Поставлена точка в трехлетних мытарствах шымкентской предпринимательницы, построившей на собственном участке коммерческий объект.

История шымкентской предпринимательницы Баян Сейтаковой — одна из многих в ЮКО, которые на протяжении нескольких лет вынуждены страдать от преследования госучреждений. Настрадалась от них женщина вдоволь, и если бы не Палата, куда она обратилась как в последнюю инстанцию, у Баян, по ее словам, сегодня не было бы ни самого бизнеса, ни желания заниматься им.

Словно полицейские за преступником

Вся эта затяжная история началась более трех лет назад. Именно тогда, когда предпринимательница надумала построить на своем участке торговый центр, она впервые столкнулась с преследованием чиновников. Много сил у нее ушло на то, чтобы изменить целевое назначение участка под коммерческие цели. Пришлось обращаться в городскую прокуратуру. Прокуратура внесла представление, после чего земельная комиссия дала положительное заключение. Но долго радоваться не пришлось — спустя три месяца земельная комиссия необоснованно отменила принятое ранее положительное заключение. С 2015 года бизнес-вумен подверглась неоднократному преследованию со стороны ГАСКа, отдела архитектуры, земельной инспекции. Складывалось впечатление, что госорганы охотились за ней, словно полицейские за преступником, которые задались целью во что бы ни стало уничтожить противника. Палки в колеса успевали вставлять и нерасторопные судоисполнители.

Из торгового — в жилой дом

Тем временем Баян Сейтакова достроила свой красавец-объект. С этого момента началась тяжба, чтобы его спасти. Сначала экономический суд по иску ГАСКа обязал предпринимательницу снести самовольно построенный торговый комплекс. Данное решение поддержала и апелляционная коллегия по гражданским и административным делам областного суда. Несмотря на уплату административного штрафа, судебные разбирательства по сносу торгового центра не прекращались. Чтобы спасти здание, в которое Баян со своей семьей вложила все нажитые за долгие годы сбережения, предпринимательница решила забыть о том, что это коммерческий объект. Она приняла решение переехать в него всем семейством и использовать в качестве жилого дома. Баян Сейтаковой и ее родным долгое время пришлось жить в холодном, неотапливаемом здании. Тем временем судебные тяжбы затянулись на два года. А ведь если бы не преследование со стороны ГАСКа, а иначе как преследованием это не назовешь, данный несостоявшийся торговый центр мог бы давно уже работать по прямому своему назначению – пополнять казну налогами, обеспечивать рабочими местами местное население и т.д.

Снести нельзя, оставить

Тем временем бизнес-вумен удалось привести в порядок все правоустанавливающие документы на дом: получить тех.паспорт, пройти тех.контроль, составить акт приемки в эксплуатацию жилого дома. Все документы были зарегистрированы в органах юстиции.

Удивляла нерасторопность судоисполнителей: зная о том, что с документами у предпринимательницы все в порядке, они все это время продолжали бездействовать и не принимали никаких мер для закрытия дела о сносе. И сколько бы предпринимательница ни тормошила их, гробовая тишина с их стороны продолжалась до тех пор, пока не вмешались юристы Палаты предпринимателей ЮКО.

«В содействии решения вопроса сохранения здания предпринимательницы был задействован почти весь состав отдела по защите прав предпринимателей и снижению адм.барьеров, — рассказывает эксперт Палаты Маржан Сарыбаева. – В итоге нам удалось добиться отмены возврата исполнительного листа и вынесения постановления о прекращении исполнительного производства».

Таким образом, вопрос сноса коммерческого объекта был снят. Но государственные органы на этом не успокоились. Отделом архитектуры и градостроительства г.Шымкент был подан иск о признании недействительным акта приемки в эксплуатацию дома. Затем Управление ГАСК ЮКО инициировало новое заявление об изменении решения. Получив отказ, подало заявление о вынесении дополнительного решения. Одним словом, предпринимательница была снова втянута в орбиту бесконечных судебных разбирательств.

Юристы Палаты предпринимателей ЮКО тем временем прилагают все усилия, чтобы сохранить объект бизнес-вумен, участвуют в судах, консультируют предпринимателя и пошагово разъясняют ей ее действия. В процессе судебного разбирательства им приходилось неоднократно настаивать на том, что предпринимательница располагает всеми юридическими документами на жилой дом, добиваться отмены возврата и вынесения постановления о прекращении исполнительного производства. В итоге кропотливая работа экспертов увенчалась успехом: осенью 2017 года суд отказал ГАСКу в удовлетворении заявления о вынесении дополнительного решения. Здание не снесли, и теперь не снесут. Но оно еще не было коммерческим.

Торговому центру – быть!

После долгих судебных споров предприниматель подала заявление об изменении целевого назначения здания. И снова этот вопрос очень долго рассматривался городской земельной комиссией. Эксперты Региональной палаты практически всем членам комиссии объясняли наличие возможности удовлетворения заявления Сейтаковой.

«Надо отдать должное акимату г. Шымкент. Созданная с акиматом контактная группа по решению земельных вопросов оказала содействие в положительном его исходе. Комиссия одобрила изменение целевого назначения части участка, занимаемого объектом. Акимат вынес соответствующее постановление. В данный момент оформляется договор и госакт», — отметила Маржан Сарыбаева.

Трудности не испугали

История с торговым центром Баян Сейтаковой — прекрасная иллюстрация отношения некоторых шымкентских чиновников к бизнесу: с самого верха, из уст Президента звучат слова о всемерной помощи малому и среднему бизнесу, о том, что власть на местах должна всячески способствовать развитию предпринимательства, не угнетать его давлением, проверками и коррупцией. Но на деле, как мы видим, некоторые чиновники превращают указания Президента в демагогию, бесцеремонно используя административную «дубину» для своих целей, которые далеко не всегда совпадают с государственными. Но как считает сама Баян Сейтакова, которой отстояли и сохранили бизнес, сегодня в стране есть структура – Национальная палата предпринимателей «Атамекен», которой под силу укротить пыл и административный восторг распоясавшихся чиновников.

Кстати, удивительно, что годы мытарств предпринимательницы, неоднократные отказы земельной комиссии, хождение по государственным органам и судам, не отбили у нее желания в дальнейшем заниматься бизнесом. Она, пролившая за эти годы много слез и потратившая нервов, несмотря ни на что, готова дальше работать во благо экономики города, генерируя новые рабочие места и оказывая услуги местному населению.