В Туркестанской области объяснили повышение цены на дизельное топливо, сообщает 24.kz.

По словам председателя областной ассоциации «Жанар-Жағармай» Кайыпбека Камбарова, одной из главных причин изменения стоимости стало увеличение спроса на данную марку горючего. Средняя цена на дизельное топливо на сегодняшний день составляет 187 тенге за литр.

В свою очередь, для земледельцев она остается неизменной и не превышает 158 тенге. Топлива достаточно, уверяют специалисты. Потребительский фонд составляет 35 тысяч тонн, 27 тысяч предназначены для предпринимателей, остальное получат руководители крестьянских хозяйств.

Кайыпбек Камбаров, председатель областной ассоциации «Жанар-Жағармай»: «Во всех регионах цены стабилизированы. Идут поставки со стороны поставщиков. Доставляется до места назначения. Считаю, что цены стабильны и поставки своевременны. Нет никаких проблем на сегодняшний день».