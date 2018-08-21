Первое сентября – День знаний для всех детей. Он должен стать праздником для всех ребят школьного возраста без исключения.

Подготовить ребенка к школе, купить все необходимое – дело весьма затратное. Особенно тяжело приходится семьям, где воспитываются сразу несколько детей, а также семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Подготовка детей к школе может стать неразрешимой проблемой и омрачить радость начала нового учебного года.

По традиции пожарные-спасатели города Шымкент оказали помощь ребятам, подарив детям частичку тепла и радости. По инициативе сотрудников пожарной части №40 была оказана благотворительная помощь 4 ученикам школы №105 имени Мукими.

Всем детям были приобретены рюкзаки для школы, полный набор канцелярских товаров, также были подобраны по размеру и приобретены комплекты школьной формы, обувь.

Дети были приглашены в пожарною часть в гости. Начальник пожарной части №40 майор гражданской защиты Жунусбеков А. поздравил детей с началом учебного года, и отметил, что: «Самое главное, чтобы наши дети выучились хорошо, оправдали надежду своих родителей и государства, выросли настоящими патриотами своей страны», и пожелал всем благополучия. А дети были безумно рады, и поблагодарили огнеборцев за подаренную им радость.