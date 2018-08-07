Работы по благоустройству реки Кошкарата временно приостановлены. Напомним, благоустройство было разделено на 2 этапа.

Первый — от родника Кашкарата до пл. Ордабасы — 700 метров и от площади до ул. Жангельдина — 1600 метров.

На этом отрезке было очищено побережье вдоль русла реки по 10 метров с обеих сторон.

Для этого снесли несколько незаконных построек. Было проложено 4000 кв.м тротуаров, построено 4 моста.

По словам специалистов, в первоначальный проект благоустройства будет внесен ряд изменений. По новой концепции ширина прибрежной зоны составит по 30 метров с обеих сторон. Будут и другие изменения.

Жители же с удовольствием купаются в прохладной и чистой воде и благодарят руководство за работы по благоустройству.

Нурлан Жанабай