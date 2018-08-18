Скрининг на рак молочной железы среди казахстанских женщин начали проводить с 40 лет. Раньше, эта процедура была обязательной для женщин старше 50-ти.

В последние десять лет, онкозаболевание стремительно молодеет. По этой причине управление здравоохранения решило увеличить охват женщин.

Рак груди лидирует в списке онкологических заболеваний жителей Казахстана. В Туркестанском областном онкодиспансере на учете стоят 2744 женщины, рак у 242-ух из них выявили в этом году. Врачи отмечают, болезнь стремительно молодеет. В зоне риска, последние десять лет находятся и казахстанки 35-40 лет. Именно поэтому с этого года в стране увеличили охват женщин, которые могут бесплатно пройти скрининговое обследование. Теперь в эту группу входят все жительницы страны старше 40-ка.

Жаксылык МАУЛЕНОВ, заместитель главного врача по лечебной части: «Женщины должны ходить в поликлинику, к маммологу. Маммолог должен осматривать. Если образования есть, они должны быть углубленно исследованы. Они должны комплекс обследований пройти».

Новообразования в груди должны насторожить маммолога в поликлинике. На повторное обследование женщин отправляют в онкологический диспансер. Так произошло и с жительницей Абайского района Сурией АЛИЕВОЙ. В результате плановой диагностики у женщины нашли уплотнение в левой груди.

Сурия АЛИЕВА, жительница Абайского района: «18 десять дней назад я сдавала анализы, и вот приехала за результатами, бояться не нужно, обследоваться надо, хотя многие почему — то не хотят, а это ведь для нас лучше».

Специалисты уверены, посещение маммолога — обязательна для каждой женщины. Причем заинтересованны в этом должны быть не только врачи, но и сами пациентки. Ведь сейчас это безболезненно, безвредно, а современные методы помогут выявить патологии груди на ранних стадиях.

Жаксылык МАУЛЕНОВ, заместитель главного врача по лечебной части: «Маленькое образование в молочной железе оно локализовано, никуда еще не распространилось. В это время делается хирургическое вмешательство и с последующим гистологическим исследованием на клеточном уровне доказывается наличие заболевания. И более благоприятно проходит, весь курс спецтерапии проходится, и после чего пациенты идут на дальнейшее просто наблюдение».

Лечение рака молочной железы в Казахстане — бесплатное. А начальная стадия заболевания излечима на 100 процентов.

Анастасия Новикова