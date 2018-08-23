Объем капитальных инвестиций в перерабатывающую сферу третьего мегаполиса Казахстана составил 307,7 млрд тг.

Почти половина всех капитальных инвестиций в перерабатывающую сферу ушла в Шымкент. Это сразу более 300 миллиардов тенге за 7 месяцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz.

Удельный вес кредитов банков в портфеле инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности вырос год-к-году с 29% до 46%.

Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности составил за январь-июль 2018 года 662,9 млрд тг, и увеличился за год сразу на 38,2%. В сопоставимых ценах рост с учетом инфляции составил 26,3%.

Для сравнения, рост год-к-году в аналогичном период 2017 составил лишь на 11,7%.

Среди регионов РК лидирует Шымкент — 307,7 млрд тг, это 46,4% от РК. Напомним, Шымкент приобрел статус третьего в Казахстане города республиканского значения летом текущего года — 19 июня.

Следом идут промышленные регионы — Карагандинская область (64,2 млрд тг, рост за год — на 51,3%), и замыкает тройку лидеров Атырауская область (48 млрд тг, что на 61,1% меньше, чем в прошлом году).

В январе-июле прошлого года более половины инвестпортфеля составляли собственные средства бизнеса — 279,7 млрд тг или 58,3%, на кредиты банков приходилось 140,1 млрд тг или 29,2%, на другие заемные средства — 59,8 млрд тг или 12,5%.

В текущем году за аналогичный период объем финансирования из собственных средств вырос по сравнению с прошлым на 15,8%, до 324 млрд тг, при этом доля сократилась до 48,9%.

Банковские кредиты выросли сразу в 2,2 раза, до 305,3 млрд тг, доля увеличилась до 46,1%. Заемные средства сократились на 43,6%, до 33,7 млрд тг, доля упала до 5,1%.