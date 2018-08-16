Шымкентцы готовятся к священному празднику. Те, кто в этот день будут резать барана или другое жертвенное животное, заранее определяются с выбором.

Житель Шымкента Макулбек қажы Медеубеков решил сделать жертвоприношение в первый день Курбан айта.

Макулбек қажы Медеубеков, житель г. Шымкента: «Впереди священный праздник Курбан айт. Поэтому я сегодня пришел и выбрал здесь барана.

Сейчас оставлю залог. Затем 21 августа после Айт назама заберу. Принесем его в жертву и попросим мира и покоя для всех усопших на земле. Приносить в жертву барана, тем кто находится в стеснённых жизненных обстоятельствах, не обязательно. Но если твое положение позволяет, то зарезать животное ты обязан. Я думаю, что каждый для себя должен решить этот вопрос.»

В Шымкенте уже определены места, где пройдет ритуальный забой скота. Сейдулла Гультураев занимается откормом скота, животных он покупает на рынке. Бизнесмен говорит, что цены в священный праздник взвинчивать не собирается, понимает, что всем сейчас не просто. Стоимость живого барана в преддверии праздника Курбан-айт в Шымкенте от 20 до 30 тысяч.

Сейдулла Гультураев, индивидуальный предприниматель Стоимость одного барана определяется по стоимости одного кг мяса. Сейчас на базарах за килограмм баранины просят 1350 тенге. Мы не поднимаем цены.

Мусульмане в дни празднования Курбан айта — с 21-го по 23-е августа накрывают дастархан. Треть мяса, принесенного в жертву барана, остается для семьи, треть отдают соседям и родственникам и еще треть нужно раздать малоимущим. В этот день примеряют поссорившихся родственников или соседей. Необходимо быть человечным, милосердным, а одинокие пожилые люди не должны остаться без внимание. Заботу надо проявить и к людям с ограниченными возможностями. Все добрые намерения в Курбан Айт непременно поддержит Аллах.

Шынар Оразова