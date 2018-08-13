Курс нацвалюты ослаб еще на 30 тиынов до 363,45 тенге за доллар по итогам дневных торгов на KASE 13 августа, передает Tengrinews.kz.

По итогам утренней сессии стоимость одного доллара составляла 363,15 тенге. Первая сделка прошла по цене 363,5 тенге. Минимальная цена зафиксировалась на уровне тенге 362,65, максимальная — 363,82 тенге.

Объем торгов достиг 111,5 миллиона долларов. В обменниках, по данным Kurs.kz, доллар можно продать за 363-364 тенге, купить — за 365-365,9 тенге. Нефть марки Brent по состоянию на 15.28 по времени Астаны торговалась по 72.81 доллара за баррель.

Отмечается, что, в ходе торгов на Московской бирже, курс доллара поднялся выше отметки в 68 рублей впервые с 18 апреля 2016 года. Американская валюта подорожала до 68,66 рубля, а евро — до 78,15 рубля.