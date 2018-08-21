Многие отели находятся в отдалении от населенных пунктов, а «все включено» позволяет отдыхать непосредственно в отеле, не покидая его территории, отмечает гендиректор сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel Дмитрий Малютин. По его словам, многие туристы совсем не берут с собой денег, укладывая все расходы на отдых в цену путевки, которая все в себя включает. Отказ от этого формата повлечет за собой резкое ухудшение туристического имиджа провинции Анталья как курортного региона и, безусловно, снизит турпоток, пишет АТОР.

Если отельеры отменят систему «все включено», то этим могут воспользоваться конкурирующие с Турцией за российского туриста страны и спрос может переориентироваться на другие направления, рассуждает представитель туроператора TUI. По его словам, главным конкурентом могут стать Греция, Кипр, Болгария и круглогодичные курорты Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна, а также Египет при открытии прямых перелетов в аэропорты, близкие к курортам. В октябре 2015 г., после теракта на борту российского лайнера в небе над Синайским полуостровом, Россия приостановила авиасообщение с Египтом. Спустя два года Россия возобновила регулярные воздушные перевозки в Каир, авиасообщение с другими аэропортами до сих пор приостановлено. Турпутевки на египетские курорты продаются с перелетом через Каир и последующим трансфером, который занимает около 8 часов.