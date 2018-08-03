Сегодня рабочий визит в Туркестанскую область нанес заместитель премьер-министра Республики Казахстан, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

В Ордабасинском районе в составе рабочей группы он посетил завод по сборке сельскохозяйственной техники ТОО «Каz Kioti». На сегодня спрос на продукцию тракторного завода высокий.

Сейчас финансовая компания «КазАгроФинанс» кредитует приобретение крестьянами сельхозтехники от этого завода. Завод способен ежегодно собирать 6 тыс. тракторов. Умирзак Шукеев дал положительную оценку работе предприятия и отметил, что такие проекты полезны для экономики страны, а в случае необходимости государство окажет им финансовую поддержку.

Кроме того, он высоко оценил работу теплиц, расположенных в Ордабасинском районе.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев рассказал о том, какая работа ведется по развитию сельского хозяйства, в том числе тепличных.

В сельском округе Акдала города Арысь Умирзак Шукеев осмотрел посевные площади ТОО «Жана Акдала». В цехах предприятие ежедневно производят высококачественную томатную пасту. Напомним, что предприятие было создано в 2009 году, и на сегодня здесь на постоянной основе работают 48 человек. В сезонные периоды число работников достигает 200 человек.

В ходе визита Умирзак Естаевич подчеркнул, что в Туркестанской области большое значение придается развитию сельского хозяйства, а также отметил необходимость реализации полезных проектов.

В ходе встреч с аграриями региона он отметил, что государство продолжит оказывать широкую поддержку сельскохозяйственной отрасли, и пожелал крестьянам успехов в их начинаниях.