В Енбекшинском районе Шымкента срывается подготовка домов к отопительному сезону

Близится отопительный сезон. Работники Енбекшинского районного акимата приглашают жителей многоэтажек обсудить подготовку дома к принятию централизованного тепла. Однако жители не спешат, не то что подписать договора на обслуживание, но до сих пор некоторые дома не провели опрессовку теплосистемы.

Специалисты отдела по работе с населением Енбекшинского района стучатся в каждую дверь дома в 11 микрорайоне. И приглашают владельцев квартир на сход. Но на выход люди не спешат. Хотя объявления о проведении собрания жильцов по подготовке к отопительному сезону были развешаны заранее.

Жители дома № 219 по улице Валиханова не выходят из дома не в первый раз. Но работники Енбекшинского районного акимата сдаваться не собираются. Ведь, по закону, владельцы приватизированных квартир должны позаботиться о жилье и подготовить его к зиме.

«Который раз приглашаем жителей на сход. Но никто из жителей не выходит. И так каждый день. Теперь мы будем работать с каждым жителем по отдельности. Будем рассказывать им об их обязанностях жильцов многоквартирного дома, что кроме владельцев квартир никто не придет, не подготовит дом к отопительному сезону. Но мы все равно добьемся, чтобы жители многоэтажки вышли и выслушали нас. Ведь от них зависит, в тепле будут они сидеть или в холодных квартирах», — говорит Бахыт Сыдыков, руководитель отдела по работе с населением Енбекшинского районного акимата.

Работники акимата говорят, что в городе есть коммунальные службы, которые готовы подготовить многоэтажки в тех домах, где жители подписали договор. Они гарантируют полное обслуживание теплосистем в отопительный сезон. Так что если не нужны проблемы в зимние холода, необходимо подключиться к подготовке своего доме к зиме.

Шынар Оразова