В Шымкенте волонтеры из фонда помощи бездомным животным провели необычную акцию. Для сбора средств на содержание и лечение животных, зоозащитники устроили гаражную распродажу. На прилавки вынесли залежавшиеся в гаражах и кладовках вещи.



Детские вещи, украшения, предметы интерьера — все хорошего качества. Гаражную распродажу устроили волонтеры приюта для бездомных собак «Вторая жизнь». Она собрала десятки неравнодушных жителей Шымкента: кто-то принес товары на продажу, другие, решили стать покупателями. 10-летняя Таис, чтобы помочь животным, специально копила деньги. Свою тысячу тенге девочка потратила без сожаления.

Таис Хамидуллина, жительница г. Шымкента «Я купила брелок и жирафа с сердцем, ярмарка очень хорошая, это нужно для защиты животных «.

Мама девочки уверена, что устраивать такие распродажи нужно чаще. И обязательно приводить сюда детей. Ведь собакам на таких акциях можно не только «рублем» помочь, но и привить ребенку любовь к четвероногим питомцам.

Елена БОЯРШИНОВА, жительница г.Шымкента : «Если бы у меня не было собаки, мы бы тоже взяли. И моя дочь мне заявила, что когда она вырастет, то у нее будет большой дом и она обязательно возьмет собаку из приюта. Это какой — то, наверное, этап воспитания».

В рамках акции, волонтеры решили показать шымкентцам и приютских собак. Правда, только на фото. Но даже так они влюбляют в себя с первого взгляда. Волонтеры надеются, что горящие любовью глаза четвероногих обитателей приюта растопят сердца неравнодушных жителей города.



Эмилия УСКЕНОВА волонтер приюта бездомных животных «Вторая жизнь «: «Фото — самая главная идея, чтобы человек посмотрел фото собак, и даже если он не хотел собаку, но она ему понравилась, он мог открепить ее и подойти спросить о собачке что-то. А завтра мы планируем поехать в приют и познакомить их лично с собаками».

Познакомиться с собаками в приют приглашают всех тех, кто мечтает обзавестись преданным и любящим питомцем. Сейчас с приюте проживают 83 взрослые собаки, и 5 щенков. Все они ищут новый дом, а главное, заботливых хозяев.

Помочь собакам можно и деньгами, перечислив их на номер или киви кошелек. Кроме того, приюту всегда требуется сечка или специальный корм. А с наступлением холодов и уголь для обогрева дома с щенками. На акции волонтеры собрали 73 тысячи тенге. Все они пойдут на каждодневные нужды приюта.

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Перевести средства для приюта: +7 777 885 6633

QIWI-кошелек — +77079561116

Анастасия Новикова