Шымкентцы против отлова и уничтожения бездомных животных в республике.

Молодые активисты — молодежное объединение «Арман Кеме» и общественное объединение «Феникс» провели пресс-конференцию, которую посвятили бездомным животным. На повестке встречи: государственная программа по отстрелу и уничтожению беспризорных собак и кошек.

Активисты уверены: если Казахстан планирует войти в ТОП-30 развитых стран мира, такие примитивные методы по отношению к живым существам применять нельзя. И те деньги, которые выделяются из госбюджета на уничтожение животных, можно смело использовать для строительства пожизненных приютов, чипирование и стерилизацию четвероногих.

Молодые люди надеются убедить чиновников — не нужно убивать животных, их необходимо пристраивать в добрые руки и контролировать их популяцию.

«Казахстан сейчас выделяет огромное количество денег на отлов и уничтожение бездомных животных. В 2016 году на содержание бездомных животных и их передержку из госбюджета было выделено 800 млн тенге, в 2017 — бюджет увеличился на 200 млн и составил миллиард тенге. Эти деньги идут на то, чтобы содержать передержки, где животных держат три дня и дальше усыпляют и сжигают. Мы считаем, что эти деньги можно использовать по-другому. Их хватит на строительство приютов, где собак и кошек будут содержать до конца их жизни, где любой человек сможет прийти, покормить их, поиграть и забрать питомца домой.

Правительство должно нас поддержать, потому что, если народ за эту инициативу, то государство должно к нам прислушаться», — уверяет Святослав Ковченко, председатель ОО «Арман Кеме».

Народ против убийства животных. Это подтверждает и онлайн петиция, которую подписало уже больше тысячи человек со всей республики. Цивилизованное общество должно заботиться о тех, кто не в состоянии сделать это за себя.

Ссылка на петицию:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIzxhEJgSWvJUMHJH_VHM8OpImGBptbMhPLgXOnBtKgTkG2A/viewform