Сессия городского маслихата

В Шымкенте произошел ряд кадровых назначений:

В Шымкенте произошел ряд кадровых назначений
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

Заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначена Асылбекова Гульнур Нурбеккызы.

Заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначен Мырзатаев Шалкар Бауыржанулы.

Президентом ФК «Ордабасы» назначен Катаев Нуржан Жолымбекулы.

Руководителем управления инспекции земельных отношений и использования земельных ресурсов назначен Агибаев Жанибек Есенулы.

Управление энергетики и ЖКХ возглавил Аманкулов Нурлан Амирбекулы.

Руководителем управления ГАСК назначен Дуйсенов Берик Тастанбекулы.

Управление образования возглавила Абылайхан Акерке.

Каныбеков Аскар Сакенулы возглавил управление ветеринарии и сельского хозяйства.

Руководителем управления по делам молодежи, семьи и детей назначен
Калтаев Жандос Тулембекулы.

Руководителем секретариата Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима Шымкента назначен Калмуратов Муратали Оразалиулы.

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