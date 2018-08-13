В Шымкенте произошел ряд кадровых назначений:
Заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначена Асылбекова Гульнур Нурбеккызы.
Заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначен Мырзатаев Шалкар Бауыржанулы.
Президентом ФК «Ордабасы» назначен Катаев Нуржан Жолымбекулы.
Руководителем управления инспекции земельных отношений и использования земельных ресурсов назначен Агибаев Жанибек Есенулы.
Управление энергетики и ЖКХ возглавил Аманкулов Нурлан Амирбекулы.
Руководителем управления ГАСК назначен Дуйсенов Берик Тастанбекулы.
Управление образования возглавила Абылайхан Акерке.
Каныбеков Аскар Сакенулы возглавил управление ветеринарии и сельского хозяйства.
Руководителем управления по делам молодежи, семьи и детей назначен
Калтаев Жандос Тулембекулы.
Руководителем секретариата Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима Шымкента назначен Калмуратов Муратали Оразалиулы.