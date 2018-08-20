В Шымкентском зоопарке продолжается масштабная реконструкция. Согласно планам, помимо зоны «Африка», в зверинце должно быть возрождено и большое озеро. Эскиз проекта уже готов.

Многие жители Шымкента ещё помнят те времена, когда озеро в городском зоопарке было до краев наполнено водой. Здесь жили птицы — утки, лебеди, плавала рыба. Но в двухтысячном году водоём пересох. И вот спустя 18 лет, озеро решили возродить.

Озеро в городском зоопарке и прилегающие к нему объекты должны превратиться в настоящую зону комфортного пребывания. Искусственный водоем планируется заполнить водой, высокий и морально устаревший мост — демонтировать и построить новые смотровые площадки. Заместитель директора городского зверинца надеется, что эта территория станет новой достопримечательностью зоопарка.

Планами делится Зульфия Ганиева, заместитель директора зоопарка г. Шымкента: «В планах реконструкции зоопарка также запланирована и реконструкция озера. На водоеме будут располагаться два объекта: остров водоплавающих птиц и остров гиббонов. Будут также построены смотровые площадки, реконструирован мост, обустроена береговая зона».

Эскиз проекта уже готов. С береговой зоны и моста, который планируется возвести над озером, посетители смогут увидеть обитателей острова — гиббонов — небольших человекообразных обезьянок. Их вольер намерены стилизовать под традиционный китайский домик. Также в центре озера будет сооружен остров редких водоплавающих птиц. Для пернатых возведут настоящий замок.

Реконструированная зона озера не только порадует посетителей, но и создаст особый микроклимат на территории зверинца, уверены сотрудники городского зоопарка. Сейчас проект находится на стадии рассмотрения и разработки, поэтому о сроках реализации пока говорить рано.

Анастасия Новикова