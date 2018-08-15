В ТУРКЕСТАН ПЕРЕЕХАЛИ РЯД ОБЛАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил со специальной рабочей поездкой город Туркестан, где осмотрел здания областных государственных учреждений. Ознакомившись со зданиями, глава региона поручил активизировать работу по переезду в областной центр.

Наряду с этим, во время рабочей поездки, ознакомившись с ходом ремонтных работ, проводимых на объектах, аким области поручил ускорить их завершение.

«Для качественного обслуживания населения в государственных учреждениях необходимо создать все соответствующие условия для и оснащено всем необходимым техническим оборудованием. Эти работы надо выполнить как можно скорее, так как через несколько дней учреждения начнут свою работу. Здесь должны быть созданы все необходимые условия для посетителей», — подчеркнул Ж. Туймебаев.

В общей сложности в Туркестан переедут 27 местных исполнительных органов со штатной численностью 1203 человека. На сегодня большинство областных управлений уже переехали и приступили к работе. Отметим, что средства на аренду служебных помещений, аренду квартир, надбавку к заработной плате и ремонт зданий предусмотрены из резерва Правительства.

В настоящее время в Туркестане услуги населению оказывают представительства 13 территориальных органов. Переезд всех государственных органов осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Более того, для полноценного функционирования государственных органов ведется работа по обеспечению их соответствующей коммуникацией и системами связи. Для нуждающихся в жилье, предусмотрено около 700 мест в общежитиях.

Стоит отметить, госслужащие, которые переедут в областной центр, ждет надбавка к зарплате в размере 20 процентов, а к ежегодному 30 дневному оплачиваемому отпуску будет добавлено 7 лечебных дней за экологию. Кроме того, сверх ежегодных выплат на оздоровление будут выплачивать материальную помощь в размере одной заработной платы.

Помимо этого, каждому госслужащему за счет республиканского бюджета будет оказана соответствующая поддержка для аренды жилья. Служащие, которые работают по договору, будут обеспечены местами в общежитиях.