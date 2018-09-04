С присвоением Туркестану статуса областного центра, туда массово начали переезжать чиновники из Шымкента. После солнечного и жаркого Шымкента, государственным служащим бывает холодно по ночам, передает «Первый канал Евразия».

Изменения чувствуют не только новоселы, но и жители региона. Для массового переезда госслужащих не стали дожидаться окончания строительства и благоустройства города. Чиновники вспоминают, как узнали о том, что им срочно нужно покидать Шымкент, передает nur.kz.

«Прям с утра сказало начальство, что нужно собираться и переезжать в Туркестан.

Конечно, мы были в шоке. Спросили: «Что, прямо сейчас?»

В ответ услышали положительный ответ. Приехали машины, фуры, мы загрузились и уехали.

Это было в прошлую пятницу», — рассказал Еркебулан Баязитов, главный специалист управления здравоохранения Туркестанской области.

Все чиновники как один заверяют, что очень скучают по Шымкенту и после жизни в мегаполисе оставаться в Туркестане им немного сложно.

Особенно учитывая разные климатические условия.

Издание сообщает, что по признанию чиновников, им приходится спать под несколькими одеялами.

«Сейчас почти привыкли, Туркестанские стали. Здесь ветер постоянный, не как в Шымкенте. Но со временем привыкаем и к воде, и к погоде», — говорит Мэлс Жумагельдин, юрист-консультант административно-правового отдела ГАСК Туркестанской области.

Одна из основных проблем, с которыми столкнулись новоселы – это аренда жилья. С учетом спроса, цена на квартиры выросла.

Так, если ранее 2-комнатную квартиру можно было снять за 40 тысяч тенге, сейчас она обойдется в 60 тысяч.

Изменения ощущают и сами туркестанцы. По их словам, раньше в городе не было столько полиции.

«Сейчас полицейских больше стало. Ходят, проверяют.

Мы к такому не привыкли.