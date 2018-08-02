В Туркестанской области более 300 предпринимателей получили кредиты в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

Для этих целей в 2018 году было предусмотрено 3,282 млрд. тенге, кредитование продолжается.

В первом полугодии 2018 года через региональный филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» было прокредитовано 260 человек, из которых 184 занимаются развитием животноводства.

Кроме того, в числе получивших кредиты под 6% сроком на 7 лет, предприниматели, занимающиеся производством мебели, развитием тепличного хозяйства и оказанием услуг населению.

Наряду с этим, в рамках второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы через АО «Аграрная кредитная корпорация» прокредитовано 64 жителя региона.

Вместе с тем, была подана заявка на выделение дополнительных 3 млрд. тенге из государственного бюджета на производственную занятость, развитие массового предпринимательства и кооперативов, из которых поддержку получили проекты на сумму 1,8 млрд. тенге.