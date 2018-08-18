Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

По данным агентства, всего с начала года за взяточничество к ответственности привлекаются 31 акимов и заместителей акимов различного уровня (областного — 1, городского — 4, районного — 5, сельского — 21) Осуждены — 12.

В пресс-службе АДГСПК сообщили, что по факту халатности начато расследование в отношении бывшего акима Целиноградского района. «Он подозревается в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, путем подписания незаконного постановления о предоставлении ТОО права частной собственности путем выкупа земельного участка площадью 50 гектаров на территории района, повлекшее существенное нарушение законных интересов государства», — отмечается в сообщении пресс-службы АДГСПК.

Также в Павлодарской области аким Калкаманского сельского округа города Аксу подозревается в том, что по предварительному сговору со своим подчиненным — главным специалистом получили взятку в размере 50 тысяч тенге от представителя ТОО за заключение договора аренды и установки платежного терминала в административном здании акимата.

В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается бывший заместитель акима Байсеркенского сельского округа Алматинской области, который незаконно предоставил земельный участок одному из жителей области под ведение личного подсобного хозяйства, согласно генеральному плану предназначавшийся под автомобильную стоянку, тем самым причинив ущерб государству в сумме 496 тысяч тенге. По вышеназванным фактам проводится досудебное расследование.

Также по данным агентства, в Атырауской области за получение взятки путем вымогательства осуждены заместитель акима района и руководитель отдела строительства. «Должностным лицам было предъявлено обвинение в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге от подрядной компании по строительству. Заместитель акима — признан виновным. Он приговорен к семи годам лишения свободы. Руководитель отдела строительства также признан виновным, ему назначен штраф в размере 35 миллионов тенге», — сообщили в АДГСПК.

Кроме того, за получение взятки на системной основе от предпринимателя на общую сумму 300 тысяч тенге осужден к штрафу 23,4 миллиона тенге аким сельского округа Жибек Жолы, Аршалинского района, Акмолинской области.

К выплате штрафа в размере 12 миллионов тенге осужден аким города Жетысай, который в феврале этого года получил взятку в сумме 200 тысяч тенге от учредителя ТОО за положительное решение вопроса финансирования по программе «Балапан» и общее покровительство.

К штрафу 8,8 миллиона тенге осужден аким Косшинского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области, который в январе 2018 года в Астане получил взятку в сумме 3 миллиона тенге от директора ТОО за предоставление земельного участка в рамках государственной программы развития территорий.