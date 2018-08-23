Согласно новой системе, зарплата будет формироваться из гарантированного должностного оклада и бонусов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился внедрить новую систему оплаты труда госслужащих во всех государственных органах, сообщает пресс-служба Акорды, передает Sputnik.

В Казахстане с января 2018 года в министерстве юстиции, агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также в акиматах Астаны и Мангистауской области апробировали новую систему оценки работы госслужащих, от которой зависит размер зарплаты.

В этих госорганах зарплата госслужащего формируется из двух частей: гарантированный должностной оклад на основе факторно-балльной шкалы и бонусы.

Проанализировав результаты пилотного проекта, установлено, что в этих госорганах увольнения сократились в три раза, а количество кандидатов на занятие вакантных должностей, наоборот, увеличилось почти в два раза.

Председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев проинформировал Назарбаева о результатах проведенной работы.

«Сегодня на базе двух министерств и акиматов реализуется пилотный проект, в рамках которого заработная плата сотрудников этих госорганов повысилась более чем в два раза. Это позволяет принимать на работу специалистов, обладающих более высокими компетенциями. Данный опыт необходимо распространить на всю систему государственной службы», — сказал Назарбаев.

Главная особенность новой системы в том, что она учитывает круг обязанностей сотрудника и его результативность. Оценка работы производится ежеквартально и по итогам года.

Оценочная градация имеет четыре пункта: «превосходно», «эффективно», «удовлетворительно» и «неэффективно». На бонус смогут рассчитывать только те сотрудники, которые работали превосходно и эффективно.