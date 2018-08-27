Полицейские задержали подозреваемого в кражах из мечети, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.

В дежурную часть Келесского РУВД поступило сообщение о краже в одной из местных мечетей. Полицейские установили, что неизвестный проник в мечеть, откуда похитил телевизор. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Келесского РУВД по статье «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, ранее судимого, жителя Туркестанской области. Следствием установлено, что два месяца назад из той же мечети задержанный похитил из сейфа деньги в сумме более 800 тыс. тенге.

Всего же подозреваемый оказался причастен к 6 фактам краж чужого имущества, в том числе из домов и автомашин. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 2 млн тенге. Проводится досудебное расследование.