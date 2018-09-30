В ходе официального визита в Туркестан Глава государства Нурсултан Назарбаев ознакомился с проектом развития нового административного центра города Туркестан, а также принял участие в церемонии закладки мемориального камня.

Президент Казахстана также заслушал доклад акима области Ж.Туймебаева о перспективах развития города Туркестана. Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о планах строительства инфраструктурных объектов, социально-культурных и спортивных сооружений, а также административных зданий города.

Отметим, на территории административного центра города расположатся здание областного акимата, республиканские территориальные подразделения, многоэтажные жилые дома, театр, библиотека, музей, школа, детский сад, стадион, поликлиника, парк и другие социальные объекты, а также здания различных структурных органов.

Первый этап строительства центра запланирован на 2019-2021 годы. За это время освоят 20 гектаров. В общей сложности на эти цели выделят 62,3 млрд. тенге. В рамках первого этапа запланировано завершить строительство здания областного акимата, зданий управлений областного акимата, республиканских территориальных подразделений, а также Конгресс-Холла и центра «Туркестангенплан».

Для обеспечения данных объектов инженерными сетями предусматривается выделение средств в размере 14,1 млрд. тенге.

Пресс-служба акима Туркестанской области