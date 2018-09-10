Необычный рассказ появился в школьном учебнике по самопознанию для 2-ых классов – в нем рассказывается об африканском мальчике, который удивил своим цветом кожи казахстанских детей, пишет NUR.KZ.

Фото истории из книги появилось в Instagram на странице go_semey — она повествует о дружбе народов и о том, что все люди равны.

Однако автор учебника почему-то решила особо выделить жителей Семея – якобы для них встреча с темнокожим человеком подобна чуду.

«К нам в класс недавно пришел новенький ученик. Зовут его Майкл. Его родители переехали к нам в Казахстан работать. Вы скажете ничего особенного, но это не так.

Он россиянин африканского происхождения. Звучит необычно для Казахстана, а для города Семей – это как увидеть живую Жар-птицу», — пишет автор учебника А. Карабутова, ее пунктуация сохранена.

Далее история повествует о том, что на мальчика показывали пальцем и считали, что об его кожу можно испачкаться. Однако их переубедила добрая ученица Нурай, которая посадила Майкла с собой и заявила, что все едины.

Семейчане сочли рассказ оскорбительным и стали жаловаться в соцсетях:

«Мы что, дикари? Темнокожих якобы весь мир видел, а мы в пещерах живем – Жар-птица прям», «Что за бред я только что прочитала», «Автора, видимо, в Семске когда-то сильно обидели»,

«Что за оскорбление, кто автору дал право задевать наш город? Советую извиниться», «Нужно подать в суд на автора», «Это типа пример хорошего поступка, но тот, кто писал книгу, явно некорректно указал на расу, происхождение, да еще и Семей дикарями выставил».

К слову, также казахстанцы нашли в рассказе несколько отсутствующих запятых. Такая же история есть и в казахоязычной версии учебника.

https://www.instagram.com/p/BneBv3yByLi/?taken-by=go_semey

https://www.instagram.com/p/BngkCQ5hN7d/?taken-by=go_semey