Бывший глава комитета по правовой статистике Генпрокуратуры РК предложил кардинальные реформы системы МВД.

Уволить всех казахстанских полицейских и объявить набор новых, организованный максимально прозрачно. Это и другие предложения по реформированию системы МВД сегодня на своей странице в Facebook опубликовал экс-руководитель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин, передает Total.kz.

Для проведения кардинальных реформ, полагает Багдат Мусин, необходимо смелое начало. Таким началом он видит список из 16 пунктов, содержащих предложения по реформе системы внутренних дел.

«Службу 102 вынести из МВД в другое ведомство, сделать по аналогии с 911 (американская служба спасения – прим. Total.kz), создать системы, через которые есть доступы во все базы данных, чтобы оператор 911 мог с точностью идентифицировать личность звонящего, вникнуть в ситуацию, по которой обращается человек, и иметь полную картину (посмотреть все камеры городов, зданий, если необходимо)», — гласит первый пункт предложений.

Вторым пунктом предлагается из дежурных частей сделать открытое пространство наподобие ЦОНов.

«Когда я посещал РОВД в прошлом, сам видел, насколько нынешняя структура не позволяет видеть прозрачно, кто когда приходил, давалась ли всем возможность подать заявление и т.д. Где-то даже фиксировал, что нет записи разговоров звонков на 102», — подчеркивает Багдат Мусин.

Третьей мерой предлагается сделать так, чтобы заявление о совершенном преступлении можно было подать в любом ближайшем терминале либо через мобильное приложение. Багдат Мусин особо подчеркивает, что эта услуга должна быть доступна без наличия электронной цифровой подписи. Предупреждая возражения, касающиеся ложных доносов, Багдат Мусин отвечает, что подписать все необходимое человек может и при вызове на допрос.

Четвертым пунктом предлагается снабдить видеокамерами все дворы и перекрестки больших городов, причем сделать это по модели государственно-частного партнерства. Багдат Мусин уверен, что на это понадобится всего один год.

Пятый пункт — передача основных функций по охране порядка местным акимам. Предлагается обязать акимов раз в 15 дней выступать перед населением с отчетом о криминогенной ситуации в регионах. Это можно делать и онлайн.

«Всех сотрудников полиции вывести за штат, набрать новых, и весь набор проводить абсолютно прозрачно, с процессом онлайн-собеседования! На время отсутствия полиции (месяца два), вверить охрану порядка министру обороны», — гласит шестой пункт предложений по реформе МВД от Багдата Мусина.

В качестве седьмой меры предлагается привязать получение званий к экзаменам.

«Создать единую базу и шлюз по сбору видеопотока (чтобы каждый, у кого есть камера видеонаблюдения, мог подать заявку онлайн и подключить камеру к шлюзу, для того чтобы стражи порядка могли использовать ее при необходимости)», — значится восьмым пунктом.

В качестве девятой меры предлагается вспомнить о теории разбитых окон, согласно которой даже мелкое нарушение, вплоть до перехода улицы в неположенном месте, должно наказываться. То есть уйти от пресловутой гуманизации Уголовного кодекса в сторону ужесточения. К слову, именно наказания за самые мелкие правонарушения позволили полиции Нью-Йорка, взявшей на вооружение упомянутую теорию разбитых окон, существенно обуздать уличную преступность.

Десятая мера предполагает снабжение всех сотрудников полиции одинаковым оборудованием, в том числе и планшетами. Сделать все это можно в течение года.

Одиннадцатым пунктом предлагается дома, конфискованные по коррупционным преступлениям, превратить в здания РОВД.

«Все уголовные дела перевести в электронный формат (система создана, но всего 2-3% уголовных дел ведется в электронном виде)», — сообщает Багдат Мусин.

На место преступления должны выезжать не только ближайшие наряды полиции, но и пожарные расчеты.

«Обязать выезжать на место преступления любой ближайший наряд, не только полицейского, но и пожарных (так сказать, солидарная ответственность за правопорядок), пожары, к счастью, не каждый день, а люди там, думаю, точно не хуже, чем полиция, а то люди там бывают сутками свободными», — полагает Багдат Мусин.

На четырнадцатом месте предложение по выводу из ведения МВД документирования населения, которое надлежит передать «Правительству для граждан». МВД может контролировать эти процессы через информационные системы, но его сотрудники не должны напрямую работать с гражданами.

«Внедрить электронные браслеты, кому дали условный срок, чтобы четко знать, где они передвигаются (ведь недавний пример жестокого убийства при краже зеркал показал, что люди, осужденные условно, никак не контролируются); тоже можно сделать в течение года максимум!» — уверен Багдат Мусин.

Наконец, последним пунктом предлагается вывести уголовно-исправительную систему из ведения МВД и передать ее Министерству юстиции РК.