Полицейские управления криминальной полиции департамента города задержали преступную группу воров-«гастролеров», специализировавшихся на квартирных кражах. В основном они совершали кражи из коттеджей, передает ИА «NewTimes.kz» cо ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

По фактам краж проводится досудебное расследование. На данный момент подтверждается их причастность к 6 фактам хищения чужого имущества.

Сейчас продолжается проверка на причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям как на территории столицы, так и в других регионах страны.

По словам начальника управления криминальной полиции столичного департамента Дмитрия Демидова «во всех случаях злоумышленники проникали в дома через окна путем срыва оконных металлических решеток и отжатия пластиковых окон. Похищали ювелирные, меховые изделия и денежные средства.

В состав преступной группы входили 5 человек, жители Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей в возрасте от 25 до 30 лет. Все члены группы были ранее судимые за аналогичные преступления.

Проживали в Астане в арендованном жилище, где оперативниками в ходе следственных действий была изъята часть похищенного. Кроме того, установлены места сбыта краденного имущества. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия по изъятию вещественных доказательств и возвращению их законным владельцам».

Также он отметил, что вопрос профилактики и предупреждения преступлений в значительной степени зависит и от бдительности самих граждан. Жителям города не следует игнорировать элементарные меры безопасности. В первую очередь необходимо оборудовать входные двери в жилище качественными запорными устройствами и не оставлять открытыми на период отсутствия.