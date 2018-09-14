Сотрудниками полиции задержаны приезжие из Туркестанской области. Все подозреваемые объединились по принципу землячества для совершения преступных действий, передает ИА «NewTimes.kz».

«Они жили в одной из съемных квартир, им по 25-26 лет. Не исключаем, что злоумышленники могли работать по «наводке», так как потерпевший работал курьером одной из букмекерских контор города, и в его задачи входила перевозка денежных средств по офисам.

У каждого фигуранта была своя роль: одни наблюдали на «страже», другие отрабатывали саму жертву. Сбив курьера с ног, они выхватили сумку, а затем врассыпную ретировались по дворам. Далее скрылись на автомашине с подложными государственными номерами. Со слов потерпевшего, в сумке находились денежные средства в размере 2 млн 470 тыс тенге», − рассказал начальник УВД Медеуского района Болат Тотыбаев.

В первые часы оперативных мероприятий полицейские установили автомашину, на которой скрылись подозреваемые. Спустя еще некоторое время все участники этого преступления были задержаны и арестованы.

Из досье подозреваемых: ранее они привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В настоящее время задержанные находятся под стражей. Совершенное преступление квалифицировано по статье УК РК «Грабеж».