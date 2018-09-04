АО «Банку ЦентрКредит» в этом году исполняется 30 лет. На протяжении трех десятилетий, пройдя через экономические испытания, банк сумел доказать высокую степень надежности.

На сегодняшний день уверенно занимает лидирующие позиции не только в Казахстане, но и среди стран СНГ. О том, как отпраздновал юбилей АО «Банк ЦентрКредит» в Шымкенте расскажет наш корреспондент.

Имея 30 летний опыт за плечами, сегодня банк достиг внушительного размаха и прочно стоит на ногах в финансовом мире. 18 филиалов и свыше 100 отделений по стране обслуживают казахстанцев и иностранных клиентов. Надежность и стабильность – два неизменных принципа предприятия, за что его выбирают и уважают. И на большой праздник в честь 30-летия собрались не только партнеры, но и клиенты и коллеги.

Ануар Ботанбеков, директор Южно-Казахстанского филиала НБ РК: «Банк ЦентрКредит очень активно участвует во всех государственных программах, можно отметить последнюю — «7-20-25″, банк выдал первый ипотечный кредит».

В честь своего юбилея в соцсетях БЦК проводил фотоконкурс под названием «30 лет назад». Победителя выбирали онлайн, и на празднике торжественно наградили. В юбилей более масштабно проходил и ежегодный традиционный турнир по футболу среди сотрудников банка. В этом году в нем участвовали юные талантливые шымкентские футболисты. Победителям вручили символичные подарки – форму и лицензионный мяч «Чемпионат Мира-2018».

Дармен Райымжан, юный футболист: «Я футболом занимаюсь вот уже 4 года, и мы прошли отбор, который сделал БЦК. Сегодня нам дали возможность проявить себя, мы выиграли в нем, и они подарили нам такой мяч и форму. Хочу выразить благодарность Банку ЦентрКредит. Всем желаю побед!»

За 30-летнюю деятельность Банк ЦентрКредит сумел обзавестись крупными и надежными партнерами. В числе гостей было немало владельцев бизнеса. Вместе с поздравлениями и пожеланиями они неустанно выражали благодарность. Ведь когда-то молодых и начинающих предпринимателей со стартовым капиталом поддержал именно БЦК.

Марат Камбаров, представитель правления ТОО «Рамазан-Агро»: «Мы работаем уже на протяжении почти 10 лет. И Банк ЦентрКредит для нас, как первая любовь, потому что с этим связано, во-первых, первый кредит, первый банковский расчетный счет, первая трехсторонняя сделка, которая была осуществлена с ТОО «Рамазан Агро». И хотелось бы выразить огромную благодарность руководству компании и, конечно, ее коллективу».

Для сотрудников банка превыше всего вежливость и доброжелательность, как между собой, так и с клиентами. А это не может не располагать. Поэтому число клиентов банка растет с каждым днем. «В каждом отделений банка предусмотрены все условия для клиента. Для надежного крупного финансового предприятия – это норма», — считает руководство банка.

Тимур Ишмуратов, заместитель председателя правления АО «Банк ЦентрКредит»: «Для нас большая честь праздновать это мероприятие в Шымкенте, потому что этот город является для нас ключевым, якорным городом для развития нашего бизнеса. Нам очень приятно находиться здесь, присутствовать, как одному из лидирующих банков в этом регионе с достаточно большой долей — порядка 8 процентов — на рынке кредитования и предоставления депозитов.

На достигнутом банк не останавливается, день ото дня исследуя и разрабатывая новые пути улучшения качества обслуживания каждого клиента. Целеустремленное, амбициозное предприятие всегда ставит перед собой высокие цели и не остается сомнений в их достижений. Банк ЦентрКредит и дальше намерен расти и процветать вместе с клиентами.

Лицензия № 1.2.25/195/34 от 28.01.2015 года выдана НБ РК.