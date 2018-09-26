17 сентября Министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым подписан приказ «О некоторых вопросах развития отрасли здравоохранения».

Этот приказ затрагивает ключевые аспекты внедрения корпоративного управления в государственных организациях здравоохранения.

В соответствии с приказом предусмотрено создание при Управлениях здравоохранения областей и гг. Астана, Алматы бизнес-советов. Данные консультативно-совещательные органы будут обеспечивать оптимальное решение вопросов дерегулирования, развития государственно-частного партнерства, оказания медицинских услуг в рамках ОСМС и ГОБМП, лекарственного обеспечения в регионах.

Согласно приказа предполагается утверждение документа, регламентирующего деятельность бизнес-совета в регионе. Сроком создания бизнес-советов в регионах определено 1 ноября т.г.

Кроме того, в приказе установлены сроки включения в составы наблюдательных советов, которые созданы в государственных организациях здравоохранения, не менее 30% представителей неправительственных организаций, бизнес-сообщества и средств массовой информации от общего количества членов наблюдательного совета.

Подчеркивается, что включение в состав наблюдательных советов независимых членов станет одним из важных элементов эффективно функционирующей системы управления и позволит принимать объективные коллегиальные решения по вопросам деятельности государственной медицинской организации.

Приказ Министра принят в соответствии с 81 шагом программы Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года, «План нации – 100 конкретных шагов, Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық»на 2016-2019 годы.