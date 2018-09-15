Казахстанские бизнесмены лишаются не только своего дела, но и жизни. Опасную тенденцию обсудили в национальной палате предпринимателей.

Свыше трех тысяч предприятий стали банкротами в этом году. Представители совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции национальной палаты предпринимателей «Атамекен» переживают за безопасность отечественных бизнесменов. передает Sputniknews.kz.

Когда бизнес стоит дороже жизни

Во время заседания совета по вопросам договорных отношений предпринимателей с партнерами, контрагентами и клиентами, представители палаты вспомнили убийство бизнесмена Евгения Молибогина из Алматы, которого жестоко пытали в подвале заброшенной дачи, а также самоубийство столичного предпринимателя Майора Авазова из-за изъятия земли и потери бизнеса.

Несправедливое решение споров и банкротство, по мнению членов совета, и ведет к несчастным случаям среди казахстанских предпринимателей.

Число банкротов стремительно растет

В этом году, по данным НПП, число разоренных предприятий увеличилось в два раза и достигло 3 146 предприятий.

По словам председателя совета Каирбека Сулейменова, в Нацпалату поступило 22 431 обращение по линии защиты бизнеса, 20 процентов из них приходятся на споры по договорным отношениям.

«Специалисты отмечают ежегодный рост правонарушений. Наибольшее число приходится на споры по договорам перевозки, они возросли в шесть раз», — сообщил Сулейменов.

Секретарь совета Батыржан Ашитов уточнил, что чаще всего предприниматели не исполняют свои обязательства при поставке товаров. Невыполнение обязательств несет урон не только бизнесу, но и государственной казне.

Бизнесу нужна юридическая помощь

Для улучшения ситуации представители совета нацпалаты предлагают государству, союзам и ассоциациям предпринимателей оказывать поддержку бизнесу в этом вопросе. Усилить правовое регулирование и внедрять жесткое корпоративное управление.

Кроме этого, предпринимателям необходимо повышать свою юридическую грамотность. По данным министерства внутренних дел, с начала года в республике зарегистрировано 19 278 фактов мошенничества на сумму 4 миллиарда тенге.

Также представители НПП отметили увеличение споров по вопросам изъятия земель, что связано с нарушением государственными органами процедуры выдачи участков.

По подсчетам НПП, количество споров колеблется в районе 2 593 случаев по республике, и только в Акмолинской области их более 400.

Увеличение числа споров представители палаты связывают с возросшим количеством коррупционных процессов. В результате виновным остается бизнесмен, а чиновники не несут никакой ответственности.